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جون كيربي لـ"فوكس نيوز": نعتقد أن 8 أو 9 أميركيين محتجزين كرهائن لدى "حماس"

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:08
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