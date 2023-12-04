Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: نُطالب بتوفير ممر آمن لدخول الإمدادات الطبية والوقود وخروج الجرحى

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة: يجب إدخال المساعدات الطبية والوقود وفق الأولويات التي تحددها وزارة الصحة
lebanon 24
04/12/2023 18:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: الجرحى ينزفون حتى الموت بسبب عدم توفر الخدمات الصحية (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2023 18:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: الطواقم الطبية لا تستطيع إنقاذ من يحتاجون إلى جراحات وسيترتب على ذلك فقدان مزيد من المصابين
lebanon 24
04/12/2023 18:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة للجزيرة: على كافة المؤسسات الأممية عدم التخلف عن دورها بحماية الخدمات الطبية
lebanon 24
04/12/2023 18:31:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:24 | 2023-12-04
11:23 | 2023-12-04
11:17 | 2023-12-04
11:11 | 2023-12-04
10:45 | 2023-12-04
10:31 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24