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وزارة الخارجية الأميركية: بلينكن كرّر إمتنانه لشراكة قطر وجهودها الحاسمة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس"

Lebanon 24
04-12-2023 | 08:30
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