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كتائب القسام: استهدفنا قوة صهيونية خاصة متحصنة داخل مبنى شرق بيت لاهيا بقذيفة TBG (الجزيرة)
Lebanon 24
04-12-2023
|
09:53
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