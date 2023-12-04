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نائبة المتحدث باسم البنتاغون: لدينا ما يكفي من القدرات في البحر الأحمر لحماية قواتنا (الحرة)

Lebanon 24
04-12-2023 | 11:23
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