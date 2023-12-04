طائرة مسيرة معادية أطلقت صاروخين استهدف الأول منطقة "تل النحاس" شمال كفركلا واستهدف الثاني "كسارة" تلة الحمامص جنوبي الخيام في القطاع الشرقي في جنوب لبنان (المنار)

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