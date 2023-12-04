جنبلاط: نصرالله قال ثمّة جبهة في لبنان مُساندة لـ"حماس" وأنا أقول يحب ألا نُستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل وحتى هذه اللحظة ثمّة احترام لقواعد اللعبة

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