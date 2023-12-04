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جنبلاط: نصرالله قال ثمّة جبهة في لبنان مُساندة لـ"حماس" وأنا أقول يحب ألا نُستدرج إلى الحرب بمواجهة إسرائيل وحتى هذه اللحظة ثمّة احترام لقواعد اللعبة

Lebanon 24
04-12-2023 | 12:18
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جنبلاط: لا أحبذ الحرب وأتمنى ألا نُستدرج إلى الحرب لأن عندها "لن يبقى شيء من لبنان" والآداء العسكري حتى الآن لم يخرج عن القواعد لكن قد يخرج
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