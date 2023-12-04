جنبلاط: ثمّة وقف إطلاق النار جرى في الـ2006 وصدر حينها القرار 1701 وعلينا جميعاً احترام هذا القرار لأن الإخلال به يعني انسحاب القوات الدولية ونُصبح أمام حالة حرب كاملة وهذا ليس لصالح لبنان

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