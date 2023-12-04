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الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة سعير قرب الخليل بالضفة الغربية

Lebanon 24
04-12-2023 | 12:28
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