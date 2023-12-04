Advertisement

أخبار عاجلة

"الخارجية" الأميركية: نبحث عن طريقة بديلة لإيصال المساعدات إلى غزة لتصل إلى المستوى الذي كانت عليه وقت الهدنة

Lebanon 24
04-12-2023 | 13:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الخارجية" الأميركية: نسعى لزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة لتصل إلى أكثر من 200 شاحنة يومياً
lebanon 24
04/12/2023 23:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية لـ"الحدث": نركّز الآن على الهدنة الموقتة والإفراج عن الرهائن والمساعدات
lebanon 24
04/12/2023 23:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إن كانت "حماس" في حاجة إلى الوقود فعليها أن تقبل بما توفره إسرائيل من وقود (الجزيرة)
lebanon 24
04/12/2023 23:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"الخارجية" الأميركية: من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأميركية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة
lebanon 24
04/12/2023 23:40:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:04 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:43 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2023-12-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:34 | 2023-12-04
16:33 | 2023-12-04
16:18 | 2023-12-04
16:15 | 2023-12-04
15:57 | 2023-12-04
15:48 | 2023-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24