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المدير الإقليمي لليونيسف بالشرق الأوسط: أطفال غزة بحاجة إلى الحماية من أهوال الحرب ومطلوب الآن وقف فوري وإنساني لإطلاق النار (الجزيرة)

Lebanon 24
04-12-2023 | 13:18
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