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القيادة المركزية الأميركية: مسيّرة أميركية استهدفت 5 مسلحين كانوا يستعدون لإطلاق مسيّرة قرب كركوك أمس (الحدث)

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:17
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