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منظمة الصحة العالمية: المرضى في مجمع ناصر الطبي يتلقون العلاج على الأرض وكثيرون منهم يلفظون أنفاسهم الأخيرة وهم على الأرض (الجزيرة)

Lebanon 24
04-12-2023 | 14:59
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