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الجيش الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة بليدا بقصف فوسفوري ومدفعي وسقوط عدد من القذائف في أطراف عيتا الشعب
Lebanon 24
04-12-2023
|
18:02
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