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عشرات الشهداء جراء استهداف الاحتلال مبنى سكنياً لعائلة اليازجي جنوب حي الشيخ رضوان في غزة

Lebanon 24
04-12-2023 | 18:37
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