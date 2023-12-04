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الدفاع الروسية تعلن إسقاط أكثر من 30 مسيّرة أوكرانية فوق بحر آزوف (العربية)
Lebanon 24
04-12-2023
|
23:30
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