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الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الجيش الإسرائيلي في قلنديا (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-12-2023 | 01:49
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