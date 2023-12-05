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مدير الإمداد بالدفاع المدني في غزة: لا يوجد مناطق آمنة والقصف يصل إلى كل زاوية وكل مربع في القطاع (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2023 | 02:28
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