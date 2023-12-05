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"لبنان 24": قصف مركز يطال وطى الخيام وخراج ابل السقي والخريبة وخراج راشيا الفخار ومنطقة شانوح في تلال كفرشوبا

Lebanon 24
05-12-2023 | 03:40
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