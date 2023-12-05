Advertisement

أخبار عاجلة

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أشغال القمة الـ 44 لقادة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: قوات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يستقبل قادة الدول والوفود المشاركة في الدورة 44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي (الجزيرة)
lebanon 24
05/12/2023 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
انطلاق القمة الخليجية الـ44 في الدوحة.. أمير قطر: عهد الاحتلال ولّى
lebanon 24
05/12/2023 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي أمام الجمعية العامة: لن يرضى الشعب الفلسطيني بخيار لا يقوم على إنهاء الاحتلال (الجزيرة)
lebanon 24
05/12/2023 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس التعاون الخليجي: مواقف دول الخليج راسخة في دعم الشعب الفلسطيني
lebanon 24
05/12/2023 14:58:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:57 | 2023-12-05
07:54 | 2023-12-05
07:44 | 2023-12-05
07:40 | 2023-12-05
07:35 | 2023-12-05
07:25 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24