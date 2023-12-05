أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في افتتاح أشغال القمة الـ 44 لقادة مجلس التعاون الخليجي بالدوحة: قوات الاحتلال ترتكب جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة

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