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أمير قطر: نبذل جهودنا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 04:44
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