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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابطين اثنين أحدهما نائب قائد سرية في معارك غزة ليرتفع عدد قتلى الجيش اليوم إلى 5 (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2023 | 05:35
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