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وزير الخارجية الإيراني: يجب محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم الدولية (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2023 | 06:20
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