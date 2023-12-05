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ميقاتي عن ملف قيادة الجيش: الجيش هو عصب البلد ونحن متمسكون بهذه المؤسسة وكل المواضيع تعالج بهدوء ومن دون اي جدال

Lebanon 24
05-12-2023 | 06:55
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