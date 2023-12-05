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إطلاق رشقة صواريخ جديدة من قطاع غزة على عسقلان ومستوطنات الغلاف (الحدث)

Lebanon 24
05-12-2023 | 07:02
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