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العربية نقلا عن إعلام إسرائيلي: عدة إصابات جراء استهداف مبنى في عسقلان بقصف صاروخي

Lebanon 24
05-12-2023 | 07:25
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