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حماس: الاحتلال والإدارة الأميركية والغرب والحكومات الصامتة يتحملون المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية والكوارث التي تشهدها غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 07:40
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