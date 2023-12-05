المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقعي ‏جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما اصابات مباشرة

Lebanon 24