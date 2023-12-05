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المقاومة الإسلامية: استهدفنا عند الساعة 3:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقعي ‏جل العلام والضهيرة بالأسلحة المناسبة وحققنا فيهما اصابات مباشرة

Lebanon 24
05-12-2023 | 09:23
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