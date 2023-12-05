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المقاومة الإسلامية: استهدفنا بعد ظهر اليوم الثلاثاء موقع الكوبرا (جنوب علما الشعب) بالصواريخ الموجهة وتم اصابته اصابة مباشرة
Lebanon 24
05-12-2023
|
09:29
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