"المقاومة الإسلامية": استهدف مجاهدونا عند الساعة 3:30 من بعد ظهر ‏يوم الثلاثاء تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة ‏المناسبة وحققوا فيه اصابات مباشرة

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