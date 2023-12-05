"المقاومة الإسلامية": استهدف مجاهدونا عند الساعة 03:45 من بعد ‌‏ظهر يوم الثلاثاء ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وتم اصابتها اصابة ‏مباشرة

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