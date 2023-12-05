22
o
بيروت
21
o
طرابلس
26
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
-3
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": العدو الاسرائيلي يستهدف منطقة كركزان ومحيط مستعمرة المنارة شمال بلدة ميس الجبل بالقذائف الفسفورية ويطلق القذائف المدفعية باتجاه منطقة رأس الظهر غرب البلدة
Lebanon 24
05-12-2023
|
10:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيليّ يستهدف منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب بالقذائف المدفعية
05/12/2023 19:57:01
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العدو الاسرائيليّ يستهدفُ منطقة عبد النبي في بلدة ميس الجبل بالقذائف المدفعية
Lebanon 24
العدو الاسرائيليّ يستهدفُ منطقة عبد النبي في بلدة ميس الجبل بالقذائف المدفعية
05/12/2023 19:57:01
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميس الجبل الشرقية ومحيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية والقذائف الفسفورية الحارقة
Lebanon 24
العدوّ الاسرائيلي يستهدف أطراف بلدة ميس الجبل الشرقية ومحيط موقع العاصي بالقذائف المدفعية والقذائف الفسفورية الحارقة
05/12/2023 19:57:01
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب
Lebanon 24
الجيش الاسرائيلي استهدف بالقذائف المدفعية منطقة رأس الظهر غربي بلدة ميس الجبل واطراف بلدة محيبيب
05/12/2023 19:57:01
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
Lebanon 24
حقائق عن "أزمة زواج في لبنان".. التفاصيل مهمّة جداً!
16:00 | 2023-12-04
04/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
Lebanon 24
جنوب لبنان مهدّد بـ"الإجتياح الإسرائيلي".. هذه خطورة "المنطقة العازلة"
03:00 | 2023-12-05
05/12/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
Lebanon 24
فيديو غير عاديّ من "حزب الله".. أنظروا كيف رصد جنوداً إسرائيليين عن قُرب!
14:24 | 2023-12-04
04/12/2023 02:24:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقارير إسرائيلية عن نصرالله.. هذا ما قيلَ عنه!
Lebanon 24
تقارير إسرائيلية عن نصرالله.. هذا ما قيلَ عنه!
14:02 | 2023-12-04
04/12/2023 02:02:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً.. مُنخفض جوي من اليونان إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الطقس سيُصبح عاصفاً.. مُنخفض جوي من اليونان إلى لبنان في هذا الموعد
02:17 | 2023-12-05
05/12/2023 02:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:45 | 2023-12-05
"سي ان ان" عن مسؤول في إدارة بايدن: البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن تطوّر العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة
12:37 | 2023-12-05
بلينكن: فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية
12:23 | 2023-12-05
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 16248 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
11:36 | 2023-12-05
"حزب الله": إستهدفنا تجمعاً لجنود الإحتلال الإسرائيلي في خلة وردة بالأسلحة المناسبة وأوقعنا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح
11:33 | 2023-12-05
"واشنطن بوست" عن مصدر استخباري إسرائيلي: ثلث مدينة غزة خارج عن سيطرة القوات الإسرائيلية
11:29 | 2023-12-05
البيت الأبيض: إسرائيل سمعت منا بصوت عال توقعاتنا لاحترام القانون الدولي واتخاذ خطوات تقلل الخسائر بين المدنيين
فيديو
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
Lebanon 24
فيديو ينتشر: بايدن استشهد بحديث للنبي محمد عن مأساة غزة.. هذه حقيقته
03:41 | 2023-12-05
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
Lebanon 24
قنبلة دخانية ونيران وحالة من الهرج والمرج.. شاهدوا ماذا حصل داخل برلمان أوروبي (فيديو)
23:35 | 2023-12-04
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
Lebanon 24
رونالدو يشعل عاصفة في أرض الملعب.. فيديو يظهر ما حصل
02:09 | 2023-11-28
05/12/2023 19:57:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24