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رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية: انتقلنا للمرحلة الثالثة من المناورة البرية وبدأنا العمل ضد معاقل حماس جنوبا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:14
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