Advertisement

أخبار عاجلة

البيت الأبيض: إسرائيل سمعت منا بصوت عال توقعاتنا لاحترام القانون الدولي واتخاذ خطوات تقلل الخسائر بين المدنيين

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: نائبة الرئيس الأميركي أكّدت في اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي على أهمية حماية أرواح المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني
lebanon 24
05/12/2023 22:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: نعتقد أن إسرائيل تقبلت رسائل أميركا بشأن تقليل خسائر المدنيين في غزة
lebanon 24
05/12/2023 22:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: من حق إسرائيل استهداف قيادة "حماس" لكن عليها الانتباه للخسائر في صفوف المدنيين خاصة بالمستشفيات
lebanon 24
05/12/2023 22:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: إسرائيل التزمت بشكل كامل بالهدن الإنسانية وستخطر المدنيين بذلك قبل بدايتها
lebanon 24
05/12/2023 22:12:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:11 | 2023-12-05
15:05 | 2023-12-05
15:02 | 2023-12-05
14:49 | 2023-12-05
14:38 | 2023-12-05
14:24 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24