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"واشنطن بوست" عن مصدر استخباري إسرائيلي: ثلث مدينة غزة خارج عن سيطرة القوات الإسرائيلية

Lebanon 24
05-12-2023 | 11:33
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