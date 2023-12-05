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"سي ان ان" عن مسؤول في إدارة بايدن: البيت الأبيض يشعر بقلق عميق بشأن تطوّر العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب غزة
Lebanon 24
05-12-2023
|
12:45
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