Advertisement

أخبار عاجلة

زيلينسكي يُلغي فجأة خطابه الموجّه للكونغرس الأميركي

Lebanon 24
05-12-2023 | 15:05
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر مطلعة: إسرائيل كانت ترغب في تسوية كامل قطاع غزة بالأرض لولا التحذيرات الأميركية (CNN)
lebanon 24
06/12/2023 00:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية تًعلن نفاذ الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا
lebanon 24
06/12/2023 00:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الأميركية: كانت هناك أعمال عنف قادت إلى هجوم 7 تشرين الاول ونضغط على إسرائيل لوقف العنف في الضفة
lebanon 24
06/12/2023 00:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: الاحتلال والإدارة الأميركية والغرب والحكومات الصامتة يتحملون المسؤولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية والكوارث التي تشهدها غزة
lebanon 24
06/12/2023 00:20:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:16 | 2023-12-05
17:15 | 2023-12-05
17:13 | 2023-12-05
17:00 | 2023-12-05
16:57 | 2023-12-05
16:54 | 2023-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24