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حماس: اتهام بايدن مقاتلينا بارتكاب عنف جنسي محاولة لتضليل الرأي العام الذي شاهد حسن معاملة المقاومة للمحتجزين

Lebanon 24
05-12-2023 | 16:57
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