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بايدن: تمكنت من إقناع الإسرائيليين بأن علينا السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 17:55
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