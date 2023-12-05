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مكتب الإعلام الحكومي في غزة ل"الميادين": قوات الاحتلال اعتقلت 35 من العاملين في المجال الطبي من بينهم أطباء وضباط إسعاف

Lebanon 24
05-12-2023 | 18:18
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