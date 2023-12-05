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وصول 3 شهداء إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس إثر قصف الاحتلال مناطق غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 18:35
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