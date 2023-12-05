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"أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين: مستشارو نائبة بايدن بحثوا مع كبار المسؤولين الإسرائيليين أهداف العمليات في غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 18:53
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