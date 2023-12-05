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البيت الأبيض: مستشار نائبة بايدن أجرى محادثات في إسرائيل بشأن الصراع مع حماس ويزور رام الله اليوم الأربعاء

Lebanon 24
05-12-2023 | 19:25
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