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رئيس وزراء أيرلندا: إسرائيل قد تحقّق نصراً عسكرياً لكنه قد يتحوّل إلى هزيمة استراتيجية بشأن أمنها طويل الأمد
Lebanon 24
05-12-2023
|
19:27
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