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الاتحاد الأوروبي: زيادة معدلات جرائم معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا بسبب غزة

Lebanon 24
05-12-2023 | 19:45
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