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بايدن: ليس ضروريا أن تكون يهوديا حتى تصبح صهيونيا وأنا صهيوني وهذه حقيقة لا أعتذر عنها

Lebanon 24
05-12-2023 | 23:41
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