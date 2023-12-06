Advertisement

أخبار عاجلة

القوات الأوكرانية تعلن اعتراض 41 طائرة مسيرة من بين 48 أطلقتها روسيا

Lebanon 24
06-12-2023 | 00:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القوات الجوية الأوكرانية: أنظمة الدفاع الجوي دمرت 14 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا بالإضافة إلى صاروخ كروز (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/12/2023 09:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الجوية الأوكرانية تقول إن روسيا شنت أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف منذ بداية الحرب
lebanon 24
06/12/2023 09:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدمر 17 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق البحر الأسود
lebanon 24
06/12/2023 09:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تدمّر 36 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا قبالة القرم
lebanon 24
06/12/2023 09:39:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:38 | 2023-12-06
02:20 | 2023-12-06
02:19 | 2023-12-06
02:12 | 2023-12-06
02:10 | 2023-12-06
02:05 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24