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إذاعة الجيش الإسرائيلي: نحتاج شهرا من العمليات البرية لإتاحة الفرصة لعملية تبادل جديدة (الشرق)

Lebanon 24
06-12-2023 | 02:38
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