Advertisement

أخبار عاجلة

فايننشال تايمز عن محللين عسكريين: الدمار في شمال غزة يقارب حجم دمار المدن الألمانية في الحرب العالمية الثانية (الجزيرة)

Lebanon 24
06-12-2023 | 03:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العاهل الأردني: الدمار الهائل جراء الحرب في غزة يهدد بمزيد من الضحايا ويعوق التقدم نحو مستقبل أفضل للعالم (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 13:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفلسطيني يؤكد لنائبة الرئيس الأميركي ضرورة الوقف الفوري لـ"العدوان" على غزة وتجنيب المدنيين ويلات القصف والدمار
lebanon 24
06/12/2023 13:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي رفيع: إدارة بايدن راضية عن توافق خطط إسرائيل مع تحذيرها بشأن القتلى المدنيين (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 13:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي: المرحلة التالية من الحرب بغزة لن تكون طويلة الأمد (الجزيرة)
lebanon 24
06/12/2023 13:25:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:24 | 2023-12-06
06:20 | 2023-12-06
05:55 | 2023-12-06
05:50 | 2023-12-06
05:47 | 2023-12-06
05:40 | 2023-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24