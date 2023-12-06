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وزارة الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تكثف الإبادة في غزة في ظل اقتراب استنفاد المدة الزمنية الممنوحة لها من قبل الدول الداعمة لتحقيق أهدافها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
06-12-2023 | 04:24
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